Programme “Printemps de la patrie” à Séoul. Photo: VNA Programme “Printemps de la patrie” à Séoul. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé le 14 janvier un programme “Printemps de la patrie” à Séoul, pour apporter l'atmosphère chaleureuse du Têt à la communauté vietnamienne de ce pays d'Asie de l'Est.L'événement, le plus grand du genre après la pandémie de COVID-19, a attiré la participation d'environ 500 Vietnamiens dans le pays hôte.Selon le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade Nguyen Viet Anh, dans un esprit de soutien mutuel et de solidarité, la communauté vietnamienne s'est toujours entraidée et a récolté de nombreux succès dans le travail et la vie.Il a souligné que les Vietnamiens de la Corée du Sud sont restés unis pour surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, manifestant ainsi les belles traditions vietnamiennes et créant une bonne impression sur la société d'accueil.La présidente de l'Association vietnamienne de la République de Corée, Le Nguyen Minh Phuong, a déclaré que l'événement de cette année avait vu la coordination de six associations vietnamiennes parrainées par l'ambassade du Vietnam.Ly Huan, chef du clan Ly Hoa Son (Lee Hwasan), descendant de Ly Long Tuong, prince de la dynastie Ly au pouvoir au Vietnam entre le 11e et le 13e siècle, a souligné que le programme «Printemps de la patrie» était un événement très attendu des expatriés vietnamiens, étudiants et travailleurs qui ne peuvent pas retourner dans leur pays natal pour célébrer le Têt.Il s'est également engagé à jouer son rôle dans la diplomatie populaire, en contribuant activement au développement de la coopération économique et culturelle entre les deux pays.Des performances artistiques mettant en vedette l'amour de la patrie, des jeux et des tirages au sort ont apporté une atmosphère joyeuse aux participants.Selon les statistiques, la République de Corée est la deuxième patrie de plus de 200.000 Vietnamiens et actuellement environ 180.000 Sud-Coréens vivent et travaillent au Vietnam. Ce lien étroit est dû aux valeurs traditionnelles, aux similitudes historiques et culturelles et à l'attachement émotionnel entre les deux nations. -VNA