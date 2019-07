Hanoi, 24 juillet (VNA) - À l’occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance de la capitale vietnamienne comme « Ville pour la paix » et du 72e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la patrie (27 juillet), l’Union des organisations d’amitié de Hanoi, le magazine La quintessence du Vietnam et le service municipal du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ont organisé le programme « Le sang de Lac Hông sacré », le 23 juillet à Hanoi.

Pour sa première édition, l’événement comprend une série d’activités telles que la visite de la Maison centrale Hoa Lò ou encore des programmes artistiques.



À cette occasion, 30 livrets d’épargne d’une valeur unitaire de 5 millions de dôngs, ainsi que 30 cadeaux ont été remis à des Mères héroïques. - VOV/VNA



