Des récipiendaires du programme « Gloire du sport du Vietnam ». Photo : toquoc.vn

Hanoï (VNA) – Les meilleurs athlètes valides et entraîneurs, les meilleurs athlètes handicapés et entraîneurs handisport de l'année 2020 ont été honorés le 27 mars à Hanoï, dans le cadre du programme « Gloire du sport du Vietnam ».

Ce programme a été organisé par le Département général de l'éducation physique et des sports (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et les agences compétentes en l’honneur des 75 ans de la Journée du sport du Vietnam (27 mars 1946).

Le programme récompense les athlètes valides, handicapés et entraîneurs exemplaires, tout en passant en revue le développement des sports au Vietnam au cours de ces 75 dernières années, a affirmé le directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sports Tran Duc Phan.

A cette occasion, il a félicité les athlètes et entraîneurs pour leurs excellents résultats. Il a déclaré espérer qu’ils continueraient de s'entraîner pour remporter de nouveaux succès dans les tournois régionaux et internationaux.

Deux mois après le lancement des élections, le comité d'organisation a choisi 10 athlètes valides, cinq entraîneurs, cinq athlètes handicapés, trois entraîneurs handisport pour la liste « Gloire du sport du Vietnam » 2020.

Les 10 athlètes exemplaires du pays en 2020 sont Nguyen Van Quyet (football), Nguyen Van Duong (boxe), Nguyen Thi Oanh (athlétisme), Le Tu Chinh (athlétisme), Nguyen Huy Hoang (natation), Huynh Nhu (football), Loc Thi Dao (tir à l'arc), Dinh Phuong Thanh (gymnastique), Thach Kim Tuan (haltérophilie), Nguyen Thi Anh Vien (natation).

Les meilleurs entraîneurs 2020 sont Truong Viet Hoang (football), Doan Thi Kim Chi (football), Cap Manh Tan (tir à l'arc), Huynh Huu Chi (haltérophilie) et Nguyen Van Hoang (athlétisme).

Pour les handisport, les cinq sportifs exemplaires sont Cao Ngoc Hung (athlétisme), Do Thanh Hai (natation), Vo Thanh Tung (natation), Nguyen Binh An (haltérophilie), Tran Thi Bich Thuy (échecs).

Les trois meilleurs entraîneurs handisport du pays en 2020 sont Dang Van Phuc (athlétisme), Nguyen Dang Vien (natation), Nguyen Hong Phuc (haltérophilie).

Ces nobles récompenses du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, du Département général de l'éducation physique et des sports, et du Comité olympique du Vietnam sont destinés aux athlètes ayant obtenu des résultats exceptionnels et aux entraîneurs talentueux pour les encourager à poursuivre leurs efforts. Les athlètes et entraîneurs récompensés sont élus par des journalistes sportifs à travers le pays.-VNA