Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Lancé il y a 20 ans à Hô Chi Minh-Ville, le programme “Stabiliser le marché” a permis aux consommateurs, en particulier ceux à bas revenus, d’acheter des marchandises à prix réduits. Aujourd’hui, la mégapole du Sud se concentre dans la transformation afin d’améliorer la qualité des produits proposés.

Dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Nguyên Hông Thu habite à Thu Duc, une ville peuplée de nombreux ouvriers et ménages à faibles revenus. Depuis plusieurs années, elle achète des produits de première nécessité et des fournitures scolaires pour ses enfants dans des points de vente engagés dans le programme “Stabiliser le marché” avec des prix réduits allant de 5 à 10%.

“Plusieurs points de vente de Vissan, Satra, Co.op Mart qui proposent des produits à prix stables sont tout près de chez moi. C’est donc très pratique! Ce programme m’a aidée à économiser de l’argent tout en achetant des marchandises de qualité”, dit-elle.

Fin 2022, Hô Chi Minh-Ville comptait près de 11.000 points de vente. Leurs offres représentent entre 19 et 79% des produits mis sur le marché, un niveau suffisant pour réguler le marché en cas de pénurie de marchandises ou de flambée des prix.

Les produits proposés sont de plus en plus diversifiés. D’un seul groupe de produits alimentaires au début, le programme propose maintenant 8 groupes de produits essentiels dont le riz, l’huile alimentaire, la viande de bétail, la viande de volaille, les œufs, les produits agroalimentaires, le sucre, les fruits et légumes ainsi qu’un certain nombre de fournitures scolaires et de produits médicaux…

Ces points de vente ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 22.400 milliards de dôngs (près d’un milliard de dollars) en 2022 contre 344 milliards de dôngs (15 millions de dollars) en 2002. Toutes les entreprises participant au programme sont privées.



L’Union des coopératives commerciales SaiGon Co.op est l’une des premières entreprises à avoir joint ce programme. Par rapport à ses débuts, la quantité de produits à prix stables qu’elle propose aujourd’hui a été multipliée par 8. Toutes ses surfaces implantées dans le pays vendent d’ailleurs des produits à prix réduits qui représentent 15% de son chiffre d’affaires total.De plus, en tant que distributeur, SaiGon Co.op coopère avec les producteurs pour diversifier l’offre aux consommateurs, fait savoir son directeur général Nguyên Anh Duc.

“Nous facilitons l’entrée dans nos surfaces de vente de produits d’autres entreprises participant au programme. Les coûts qui leur sont appliqués sont moins élevés que ceux appliqués à d’autres fournisseurs”, indique-t-il.

“Afin d’améliorer l’efficacité du programme, Hô Chi Minh-Ville envisage de diversifier ses offres, d’augmenter les investissements dans les infrastructures et la logistique et surtout d’améliorer la qualité des produits ainsi que de recourir aux nouvelles technologies pour renforcer la transformation. De nouvelles zones de matières premières seront mises en place à cet effet. Par ailleurs, la ville se rapprochera d’autres localités pour élargir le programme”, affirme Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal.

“Notre objectif est de développer une agriculture efficace au service de la consommation domestique et de l’exportation. Pour y parvenir, nous devons appliquer de nouvelles technologies dans la production et développer le commerce électronique”, ajoute-t-il.

Lancé à l’occasion du Têt de 2002, le programme “Stabiliser le marché” de Hô Chi Minh-Ville réunit désormais 69 fournisseurs et 10 organismes de crédit. Ce modèle a inspiré de nombreuses collectivités locales du Vietnam. – VOV/VNA