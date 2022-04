Hanoi (VNA) – Le gouvernement a publié fin janvier la Résolution N°11 sur le Programme de relance et de développement socio-économiques et la mise en œuvre de la Résolution N°43 de l’Assemblée nationale sur les politiques fiscales et monétaires pour le soutenir.

Le programme, d’une valeur totale de 350.000 milliards de dôngs (plus de 15 milliards d’USD), consiste en un important paquet d’aide à la relance du développement socio-économique, durement impacté depuis deux ans par la pandémie de COVID-19.



Pour maintenir la stabilité macroéconomique, plusieurs objectifs sont fixés d’ici 2025 : croissance moyenne du PIB de 6,5-7% par an, taux de chômage en zone urbaine inférieur à 4%.



La Résolution précise clairement les bénéficiaires de ce soutien gouvernemental : habitants et travailleurs touchés par l’épidémie ; entreprises, coopératives, entreprises familiales et autres secteurs et domaines créant un moteur essentiel à la reprise et au développement économiques. Ces aides sont appliquées en deux ans, 2022 et 2023. Certaines politiques d’assistance peuvent être prolongées en fonction de la situation épidémique.



Renforcer les compétences en santé publique



Pour atteindre ces objectifs, cinq principaux groupes de mesures sont proposés.

Premièrement, la réouverture de l’économie est associée à l’investissement dans le renforcement des capacités en matière de santé, de prévention et de contrôle des épidémies. Il s’agit notamment de mener à bien le Programme de prévention et de contrôle du COVID-19 pour la période 2022-2023 ; de continuer à guider et à mettre en œuvre la feuille de route pour la réouverture du tourisme, du transport aérien, des services de divertissement, de la culture et de l’art, en association avec la sécurité sanitaire…



Deuxièmement, assurer la sécurité sociale et le soutien à l’emploi. Ainsi, les travailleurs des zones industrielles, des zones franches et des zones économiques clés bénéficient d’aides pour couvrir leur loyer pendant trois mois. Ce projet est mis en œuvre lors des six premiers mois de 2022.



De plus, il faut appliquer avec efficacité les politiques de prêts préférentiels par l’intermédiaire de la Banque des politiques sociales. Il est également nécessaire de poursuivre le refinancement de celle-ci afin d’accorder des prêts aux employeurs pour les aider à payer les salaires en cas d’arrêt de travail et à rétablir la production.



En outre, investir dans le renforcement du lien entre l’offre et la demande de main-d’œuvre à l’échelle nationale sur une plateforme en ligne de conseil, de placement et d’offre d’emploi ; améliorer la capacité du système d’assistance sociale, en prenant en charge les personnes psychologiquement fragilisées, défavorisées et vulnérables touchées par l’épidémie de COVID-19.



Par ailleurs, ordre est donné d’équiper les élèves de tablettes dans le cadre du programme "Ondes et ordinateurs pour enfants" du Fonds des services de télécommunications d’utilité publique du Vietnam, en garantissant transparence, bonne audience et utilisation efficace.



Soutien aux entreprises et coopératives

Troisièmement, soutenir la reprise des entreprises, des coopératives et des entreprises familiales par le biais d’exonérations ou de réductions d’impôts et de redevances.



En 2022, le gouvernement prolonge aussi les délais de paiement des impôts sur les sociétés, sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d’accise et de la rente foncière. Il bonifiera également le taux d’intérêt de 2% par an pendant deux ans 2022-2023 par le biais du système des banques commerciales pour les prêts commerciaux aux entreprises, coopératives et ménages d’entreprises qui sont en mesure de rembourser, de se redresser dans les secteurs suivants : aviation, transport et entreposage ; tourisme, services d’hébergement, de restauration, éducation et formation ; agriculture, sylviculture et aquaculture ; industries de transformation et de fabrication ; logiciels ; programmation informatique et opérations connexes ; activités de services d’information ; prêts pour la rénovation d’immeubles anciens, la construction de logements sociaux, de logements pour ouvriers.



Il faut également continuer à restructurer la durée de remboursement, exonérer et réduire les intérêts des prêts pour les clients touchés par le COVID-19. Il est important de suivre de près l’évolution des marchés économiques et monétaires pour trouver des solutions appropriées afin de soutenir les entreprises et habitants, d’assurer le fonc-tionnement sûr des établissements de crédit, d’examiner la réduction des factures d’électricité et d’eau pour les entreprises et les particuliers.



Quatrièmement, investir dans le développement des infrastructures. D’ici 2025, le gouvernement entend consacrer des capitaux aux projets importants et urgents, capables d’être déboursés rapidement. Il accorde la priorité au soutien à la libération du foncier pour un certain nombre de nouveaux projets de grande envergure pour le développement socio-économique.



Réforme institutionnelle et administrative



Cinquièmement, réforme institutionnelle, administrative et amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires. Il s’agit de continuer à examiner et supprimer les barrières aux institutions, mécanismes, politiques et réglementations juridiques qui entravent la production et les activités commerciales. Il faut accélérer la feuille de route pour la réduction et la simplification des procédures administratives et l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires ; renforcer le traitement des formalités administratives sur les plateformes en ligne.



Mais aussi : encourager l’innovation, favoriser la transformation numérique, développer l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire associée au développement durable ; lever d’urgence les difficultés et obstacles sur les mécanismes, les politiques, les lois, la planification et le fonds foncier liés aux logements sociaux et logements des travailleurs.



Sur le plan macroéconomique, l’objectif est de mener de manière synchrone et flexible la politique monétaire, en étroite coordination avec la politique budgétaire et d’autres politiques macroéconomiques, au service du processus de relance et de développement socio-économiques.



De manière général, il faut surveiller de près les indicateurs macroéconomiques pour prendre des mesures opportunes afin d’assurer la stabilité macroéconomique et les grands équilibres, avec l’accent mis sur le contrôle de l’inflation et des créances douteuses. Sans oublier de s’efforcer d’augmenter les recettes, d’économiser les dépenses, de réduire leur excédent pour atteindre les objectifs du Plan financier national, d’emprunt et de remboursement de la dette publique sur cinq ans au cours de la période 2021-2025. – CVN/VNA