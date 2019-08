Hanoi (VNA) – Le Département général des douanes du Vietnam a travaillé mercredi 28 août avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID) sur l’accélération d’un programme quinquennal de facilitation du commerce doté d’un budget de 21,7 millions de dollars.

Vue de la séance de travail entre les représentants du Département général des douanes du Vietnam et de l’USAID. Photo : baochinhphu.vn



Le programme, financé par l’USAID, vise à aider le gouvernement vietnamien à adopter et à mettre en œuvre une approche de gestion des risques pour les douanes et les agences d’inspection spécialisées, ce qui renforcera la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC dont le Vietnam et les États-Unis sont membres.



Le programme travaillera avec le Département général des douanes du Vietnam, sous l’autorité du ministère des Finances, pour renforcer le rôle et les capacités du Comité national de facilitation du commerce du Vietnam et des groupes de travail associés afin d’améliorer l’efficacité des inspections spécialisées et des partenariats douane-entreprises.



Lancé en juillet dernier, il sera mis en œuvre jusqu’en 2023 et appuiera la normalisation des politiques et procédures d’exportation et d’importation, renforcera la coordination nationale et provinciale et améliorera les capacités des agents des douanes provinciaux.



Cela aidera le Vietnam à créer un climat des affaires et des investissements plus attractif et plus prévisible pour les petites et moyennes entreprises nationales ainsi que pour les opérateurs commerciaux et les investisseurs internationaux.

Le gouvernement vietnamien a chargé le Département général des douanes du Vietnam relevant du ministère des Finances de coordonner les efforts interministériels visant à rationaliser, à harmoniser et à appliquer des approches fondées sur la gestion des risques aux douanes et agences d’inspection spécialisées. – VNA