L'édition de 2022 du programme artistique "Printemps de Truong Sa Spratleys )" . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le journal électronique du Parti communiste vietnamien, en collaboration avec le commandement des Forces navales, a organisé le 5 janvier à Hanoï, un spectacle intitulé «Le printemps à Truong Sa».

Ce programme vise à louer et honorer la volonté, l’aspiration et la détermination des soldats en mission en mer et sur les îles pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays.

«Le printemps à Truong Sa» est aussi l’intitulé d’un programme mené depuis 10 ans qui consiste à apporter des cadeaux aux militaires qui défendent la souveraineté insulaire et maritime du pays et à sensibiliser les jeunes à leurs sacrifices.

Entre chants et danses, un reportage faisant le bilan des neuf années passées du programme a été présenté lors de ce spectacle qui était retransmis en direct à la télévision nationale. Une collecte de dons a été lancée en faveur des soldats de Truong Sa. - VNA