Le prodige de la guitare Sungha Jung. Photo: Bangkok Post



Hanoï (VNA) - Le prodige de la guitare Sungha Jung, de République de Corée, fera son retour au Vietnam après une absence de 5 ans.



Il jouera les 14, 15 et 16 juillet respectivement au Théâtre de la Jeunesse à Hanoï, au Théâtre VOH Music One à Ho Chi Minh-Ville et au Théâtre traditionnel Nguyen Hien Dinh à Da Nang.



Ce sera la première fois que Sungha Jung donnera trois soirées de concert au Vietnam, contribuant ainsi au renforcement des échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée.



Ce programme promet d'être un événement culturel et artistique attrayant pour les amateurs de musique, attirant l'attention de la communauté vietnamienne de la guitare fingerstyle en 2023. Ce sera également la première fois que Sungha Jung rejouera une chanson vietnamienne sur sa chaîne YouTube : le hit "See tình" de la chanteuse Hoang Thuy Linh.



Sungha Jung a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 10 ans. Il est connu pour son talent de guitariste et il est devenu particulièrement célèbre sur YouTube, avec près de 2 milliards de vues et plus de 7,1 millions d'abonnés. Parmi les 15 récompenses qu'il a remportées sur YouTube, il en a remporté six avec le titre "N°1". -VNA