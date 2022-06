Remise des prix aux œuvres choisies pour la finale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La cérémonie de remise des Prix Dê mèn (Grillon) 2022, 3e édition, a été organisée mardi 31 mai à Hanoi, par Thê thao & Van hoa (Sports & Culture) lors d’une cérémonie retransmise en direct sur les chaînes du journal de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et Yan News.

Cette année, aucun n’a remporté le Grand Prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Le Chevalier grillon), mais le jury a remis cinq prix "Khat vong dê mèn" (L’Aspiration du Grillon).

Les œuvres gagnantes sont deux longues histoires de Quyen Gavoye (France) "Biet doi tham tu (Detective Team) et Emma tham hoa (Disaster Emma)"; "Chiec dep that lac" (The Lost Sandal) de Garalda De Vos et du peintre Sofia Holt (Suède) traduit par Kim Ngoc; "Du dua tren ngon cay bang" (Swing on Indian Almond’s Branch) de Nguyen Hoang Dieu Thuy; "Co ban la Co ban" (Basic is Basic) de Pham Huy Thong, et le manuscrit comprenant quatre récits de Nguyen Vu An Bang.

La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang (droite) et le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong (gauche) remettent des prix aux auteurs. Photo: VNA



Lors de la cérémonie de remise des prix, 7 objets ont été mis aux enchères directement pour le programme "L’école pour toi". Auparavant, le journal Thê thao & Van hoa avait organisé trois séances de vente aux enchères en ligne du 19 au 22 mai sur Facebook: https://www.facebook.com/ly.doi.7/.

Le grillon est une image habituelle de plusieurs œuvres connues de la littérature du Vietnam, dont le roman "Dế Mèn phiêu lưu ký" (Les aventures d’un grillon) de l’écrivain Tô Hoài. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est lié à des souvenirs d’enfance. Il véhicule aussi la bravoure.

Lancée en avril dernier, le comité d’organisation a reçu 89 œuvres et groupes d’œuvres dont 60 manuscrits, 19 films ou séries d’animation.

Par rapport aux première et deuxième éditions, le nombre d’inscriptions est moindre, mais toujours riche en genres. Le jury a choisi 11 œuvres pour la finale : cinq longues histoires, un recueil de nouvelles, un recueil de poésie de 5 volumes, une bande dessinée et trois livres d’images. -VNA