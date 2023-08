Photo d'illustration: vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) – Le prix du gaz sur le marché domestique a augmenté en août après deux mois consécutifs de baisse, en raison de la hausse des prix du gaz sur le marché mondial.

A Hanoï, le prix de détail du gaz Petrolimex (taxe incluse) est désormais de 380.160 dongs pour une bouteille de gaz de 12kg et 1.520.640 millions de dongs pour une bouteille industrielle de 48 kg, respectivement en hausse de 26.360 dongs et 105.640 dongs.

Selon Nghiem Xuan Cuong, représentant de Petrolimex Gas Corporation, cette hausse est due à une augmentation du prix mondial moyen du gaz, qui est de 465 dollars la tonne en ce mois-ci, soit une hausse de 77,5 dollars la tonne par rapport à celui de juillet.

Depuis le début de l'année, le prix du gaz sur le marché domestique a connu cinq baisses (en janvier, mars, avril, juin et juillet) et trois hausses en février, mai et août. -VNA