Hanoi (VNA) - À partir de 15h00 le mercredi 22 février, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 a baissé de 356 dôngs et 320 dôngs, respectivement.Cela signifie que le prix de l'E5 RON 92 est maintenant de 22.475 dôngs le litre au maximum, et celui du RON95-III est de 23.599 dôngs le litre.Le prix du diesel 0.05S a aussi baissé de 451 dôngs et le prix du pétrole lampant de 300 dôngs. Le diesel est maintenant vendu à 20 910 dôngs le litre et le pétrole lampant à 20 921 dôngs le litre. Le prix du mazout 180CST 3.5S a légèrement augmenté de 23 dôngs le kilo et est vendu à 15 929 dôngs le kilo.Le marché mondial du pétrole du 15 au 21 février a été influencé par des facteurs tels que les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie sur la baisse de la demande de carburants cette année, la diminution lente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), les tensions au Moyen-Orient, etc. Ces facteurs ont entraîné des variations des prix des carburants pendant cette période, notamment une baisse . -VNA