Le prix de l’essence continue de réduire de près de 1.000 dôngs/litre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Depuis 15h00 mercredi 10 août, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 a baissé de 904 dôngs et 939 dôngs, respectivement.

Ainsi, le prix de l'E5 RON 92 est désormais de 23.725 dôngs le litre au maximum, celui du RON95-III, de 24.669 dôngs le litre.

Le diesel se vend 22.908 dôngs le litre (-1.000 dôngs), le pétrole lampant, de 23.320 dôngs le litre (-1.231 dôngs). Le prix du mazout 180CST 3.5S est inchangé, à 16.548 dôngs le kilo.

Il s'agit de la cinquième baisse des prix consécutive avec une réduction totale d'environ de 8.000 dôngs le litre.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce, et des Finances ont décidé de continuer de recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (FSPC). Concrètement, les prélèvements sur ce fonds sont de 700 dôngs le litre pour l'E5 RON 92 et 750 dôngs pour le RON 95, de 350 dôngs le litre pour le diesel, de 650 dongs le litre pour le pétrole lampant, et de 716 dôngs le kilo pour le mazout. -VNA