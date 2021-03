Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, la quantité de riz exportée au premier mois 2021 était estimée à près de 347.800 tonnes, rapportant plus de 191 millions de dollars, en baisse de 36% en volume et de 34% en valeur par rapport à décembre 2020.



Cependant, les prix à l'exportation du riz en janvier 2021 ont atteint près de 552 dollars / tonne en moyenne, soit une hausse de plus de 3% par rapport à décembre 2020 et de plus de 15% par rapport à janvier 2020.



Les plus grands marchés à l’export du riz du Vietnam, comme les Philippines et la Chine, ont tous affiché une baisse. Les exportations vers les Philippines ont chuté de 38% en volume et en valeur par rapport à décembre 2020. Cependant, les prix à l'exportation ont légèrement augmenté, de 2%, atteignant en moyenne près de 538 dollars / tonne.



La Chine était le deuxième marché de consommation de riz du Vietnam, avec 57.849 tonnes pour une valeur de 30 millions de dollars, soit une légère baisse de 1% en volume et de 4% en valeur.



Bien que le chiffre d'affaires des exportations ait diminué en janvier, il existe de nombreuses évaluations optimistes concernant les exportations cette année. Actuellement, sur le marché mondial, les prix du riz ont tendance à augmenter. Sur le marché national, les prix dans les provinces du delta du Mékong ont augmenté en janvier.-CPV/VNA