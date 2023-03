Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des deux premiers mois de 2023, le Vietnam a exporté 789.000 tonnes de riz pour un montant de 417 millions de dollars, soit une baisse de 18,8% en volume et de 10,8% en valeur par rapport à la même période de l'an dernier, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.En février, le Vietnam a expédié environ 430.000 tonnes pour un montant de 231 millions de dollars.Le prix moyen à l'export du riz vietnamien au cours des deux premiers mois de 2023 a été estimé à 528,5 dollars la tonne, en hausse de 9,8% en variation annuelle.Le plus grand importateur en janvier a été les Philippines avec 129.300 tonnes pour une valeur de 64,55 millions de dollars, soit 34,6% des parts de marché.En janvier, la plus forte augmentation de la valeur à l’export du riz vietnamien a été enregistrée à Taïwan (Chine) avec 54,6%. Et la plus forte baisse, au Ghana (-86,2%).Selon les prévisions, les exportations vietnamiennes de riz en 2023 sont face à de belles perspectives dans le contexte d'une demande accrue sur les marchés traditionnels tels que l'Indonésie, le Bangladesh…, et la réouverture du marché chinois après l'épidémie de COVID-19. De plus, les effets du changement climatique et de la sécheresse aux États-Unis, en Europe et en Chine réduisent l'approvisionnement.Parallèlement, la qualité du riz à l’export du Vietnam s'améliore de plus en plus. Cette année, le pays prévoit d’exporter environ 6,5-7 millions de tonnes.-VNA