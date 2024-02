Hanoï (VNA) - Le prestige et la force du Parti communiste du Vietnam (PCV) se reflètent dans l'esprit révolutaire, l'esprit de critique et d'autocritique de chaque membre du Parti, a estimé le Docteur Ruvislei González Sáez, l’un des principaux experts en recherche sur le Vietnam en Amérique latine lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à La Havane.

Le Dr Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam. Photo : VNA

Ruvislei González Saez, chercheur principal au Centre cubain de recherche sur les politiques internationales (CIPI), a souligné qu'après 94 ans de fondation, le PCV devient aujourd'hui la deuxième plus grande organisation politique dans le monde à l’orientation marxiste-léniniste, avec le plus grand nombre de membres du Parti après la Chine.



Le chercheur cubain a souligné que grâce aux réformes au sein du Parti conformément aux circonstances historiques et aux conditions objectives spécifiques, combinées à des facteurs théoriques et pratiques, le PCV a joué un rôle important dans l'amélioration des conditions socio-économiques et dans le renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.



Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le prestige du PCV s'est accru. Le Vietnam devient non seulement une puissance d’exportation de produits technologiques mais aussi le premier exportateur mondial de noix de cajou et de poivre, le deuxième exportateur de café et de chaussures, et l'un des quatre plus grands exportateurs de riz et de vêtements du monde...

Selon cet expert, un autre facteur important à souligner est l'effort visant à réduire la pauvreté. La Banque mondiale (BM) a reconnu le Vietnam comme l'un des 15 pays les plus performants au monde en matière de réduction de la pauvreté. De 58% de personnes vivant dans la pauvreté en 1990, ce chiffre a été réduit à 2,9% en 2023, a-t-il précisé.



Cet expert cubain a insisté que les résultats ci-dessus ont été obtenus grâce à la priorité du Parti en matière d'éradication de la faim et de réduction de la pauvreté. Les acquis du PCV au cours des 94 dernières années constituent une forte affirmation qu'il s'agit d'une force politique de premier plan, d'une action pratique visant à honorer le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien. -VNA