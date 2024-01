Hanoi (VNA) - Cân Tho a fêté dimanche soir, 31 décembre 2023, le 20e anniversaire de son statut de ville relevant du pouvoir central. À cette occasion, le président de la République, Vo Van Thuong, a décerné aux autorités et aux habitants de la ville l’Ordre du Travail, première classe.

Le président de la République, Vo Van Thuong, décerne aux autorités et aux habitants de la ville l’Ordre du Travail, première classe. Photo : VNA

Au cours des 20 dernières années, la position et le potentiel économique de Cân Tho ont considérablement changé dans de nombreux domaines; affirmant progressivement son rôle central dans le delta du Mékong. L'échelle de l'économie continue de croître, contribuant chaque année à environ 1,2% du PIB du pays et à environ 9,5% du PIBR de la région.

Le président de la République, Vo Van Thuong, lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Pour développer davantage la ville, le chef de l’État a avancé quelques propositions: “Les responsables, les membres du Parti et les habitants de Cân Tho doivent bien saisir le rôle et l’importance de la ville dans le développement socio-économique ainsi que dans la garantie de la défense et de la sécurité de tout le delta du Mékong et de l’ensemble du pays. Il faut mettre en oeuvre efficacement les politiques vis-à-vis du delta du Mékong et de la ville, notamment la Résolution du Bureau politique du 12e exercice sur le développement de Cân Tho jusqu’en 2030, avec vision pour 2045, et la Résolution du 14e Congrès du comité municipal du Parti; le but étant de promouvoir au maximum les potentiels et le rôle central de la ville dans la région, ainsi que les traditions patriotiques et révolutionnaires des habitants et le patrimoine culturel original d’une ville riveraine”.

Le dirigeant a demandé de poursuivre la réforme administrative et de disposer de mécanismes et de politiques appropriés pour mobiliser les ressources nationales et étrangères pour le développement de la ville. Il a mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, la formation, les sciences et technologies, la santé, la création des ressources humaines qualifiée pour la ville et toute la région.

Un numéro artistique lors de la cérémonie. Photo : VNA

Il a exhorté la ville à accorder plus d'attention à la préservation et à la promotion des nobles valeurs culturelles des groupes ethniques et à la construction d'une nouvelle vie, protéger, soigner et améliorer la santé des personnes, mettre en œuvre correctement les politiques de bien-être social, prendre soin des familles politiques, des personnes ayant rendu des services méritoires au pays et des groupes défavorisés de la société, améliorer globalement la vie des gens et s'efforcer de ne plus avoir de ménages pauvres.

Le président Vo Van Thuong a aussi mis l’accent sur la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement, l’aménagement et la construction des infrastructures, de même que le changement de modèle de production pour s’adapter au changement climatique. - VNA