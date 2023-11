Le président Vo Van Thuong (droite) et l'empereur Naruhito au Japon. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong, son épouse et l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle au Japon, le président Vo Van Thuong et son épouse ont rencontré le 28 novembre l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako.Le président Vo Van Thuong a remercié l’empereur et l’impératrice ainsi que les membres de la famille royale japonaise pour leurs bons sentiments et leur profonde préoccupation envers le peuple vietnamien, ainsi que pour les bonnes relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon ces dernières années.L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ont estimé que les liens et échanges historiques, les similitudes culturelles et humaines étaient l'un des facteurs fondamentaux pour développer les relations Vietnam-Japon profondes, étroitement liées dans de nombreux domaines. Ils ont exprimé leur conviction que les activités d'échanges culturels et les échanges entre les peuples organisées dans de nombreuses localités des deux pays en 2023, - année de célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, contribueraient pour une part importante à la promotion des relations de coopération et d’amitié Vietnam-Japon.Le chef de l’État vietnamien a exprimé sa bonne impression pour le Japon et son peuple ; a partagé des souvenirs profonds de ses précédentes visites au Japon à différents postes. Il a déclaré que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes culturelles et de nombreuses valeurs et intérêts communs. C'est le consensus des dirigeants et des peuples des deux pays qui a créé une base solide pour le développement des relations entre le Vietnam et le Japon.Il a affirmé que les visites historiques au Vietnam de membres de la famille royale japonais avaient laissé une bonne impression dans le cœur des dirigeants et du peuple vietnamiens, contribuant à renforcer la confiance, la compréhension mutuelle entre les deux parties et à porter les relations Vietnam-Japon au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.A cette occasion, Vo Van Thuong, au nom de l'État et du peuple du Vietnam, a invité l’empereur et l’impératrice à visiter le Vietnam.Le même jour, au Palais impérial, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ont présidé un banquet en faveur du président Vo Van Thuong et de son épouse./.