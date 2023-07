Vienne (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République d'Autriche à l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen, lundi matin, 24 juillet, le président de l'État Vo Van Thuong et son épouse ont visité l'hôtel de ville et rencontré le maire de Vienne, Michael Ludwig.

Le président Vo Van Thuong a exprimé son plaisir de visiter pour la première fois la capitale Vienne, cœur de l'Autriche et centre culturel de l'Europe.

Le maire de Vienne, Michael Ludwig a exprimé sa joie d'accueillir le président Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang pour effectuer une visite officielle en Autriche et dans la capitale Vienne. Photo : VNA

Le maire de Vienne, Michael Ludwig a exprimé sa joie d'accueillir le président Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang pour effectuer une visite officielle en Autriche et dans la capitale Vienne, considérant cela comme une manifestation du lien étroit entre les deux pays sur la base des relations diplomatiques établies en 1972.

Il a estimé que la visite contribuera à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.

Le maire de Vienne a informé le président du développement socio-économique de la ville. Il a souligné que dans un contexte où les relations Vietnam-Autriche se développent heureusement, Vienne souhaite promouvoir la coopération avec les localités vietnamiennes, notamment dans le commerce, le tourisme, les échanges interpersonnels, la culture et l'art.

Le président Vo Van Thuong a félicité les acquis obtenus par Vienne et proposé au maire de Vienne d'encourager les entreprises de la ville à développer leurs investissements et leurs affaires au Vietnam. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a félicité les acquis obtenus par Vienne et proposé au maire de Vienne d'encourager les entreprises de la ville à développer leurs investissements et leurs affaires au Vietnam.

Il a suggéré que le gouvernement de la ville de Vienne continuent de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse stabiliser sa vie, bien s'intégrer au pays d'accueil, préserver l'identité culturelle et promouvoir le rôle de pont amical entre les deux pays.

Le président Vo Van Thuong a exprimé son souhait que Vienne, sur la base de ses atouts tels que le tourisme, la culture, l'art, la gestion urbaine, la protection de l'environnement, la conservation et la restauration des monuments, etc., se connecte et coopère avec la capitale Hanoï et certaines localités vietnamiennes afin que les deux parties puissent partager leurs expériences et mettre en œuvre des activités de coopération spécifiques, contribuant à promouvoir les relations bilatérales en général. - VNA