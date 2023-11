Fukuoka (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président Vo Van Thuong a rencontré jeudi 30 novembre à Fukuoka une délégation de l'Association des experts Japon-Vietnam, conduite par le professeur Mitsuo Ochi, recteur de l’Université Hiroshima.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le professeur Mitsuo Ochi, recteur de l’Université Hiroshima. Photo: VNA



Saluant les programmes de coopération de l'Université d'Hiroshima avec l'Université d'agriculture et de foresterie Thai Nguyên dans le domaine de l'agriculture et de la foresterie, le président Vo Van Thuong a déclaré que le Vietnam, en particulier le delta du Mékong, était une région fortement touchée par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer.

Il a suggéré à l'Association d’élargir sa coopération avec les universités et localités vietnamiennes dans ce domaine, un domaine dans lequel de nombreuses universités vietnamiennes étudient et souhaitent coopérer au niveau international.

Le président a déclaré que ce sont tous des domaines dans lesquels le Vietnam a une forte demande et suggéré à l'Association de promouvoir des activités de coopération spécifiques dans les temps à venir, notamment dans les domaines de la formation des ressources humaines et de la recherche sur la production de semi-conducteurs.

Selon le professeur Mitsuo Ochi, l'Université d'Hiroshima et les membres de l'Association d'experts Japon-Vietnam souhaitent promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la formation, des semi-conducteurs, de la neutralité carbone et des villes intelligentes ; sont prêts à recevoir une formation pour les étudiants vietnamiens et espèrent recevoir le soutien du président Vo Van Thuong et des autorités vietnamiennes. -VNA