Pékin, 19 octobre (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu Liang Hua, président de Huawei, un groupe chinois de premier rang dans les infrastructures TIC, l'énergie numérique, le cloud computing et les équipements terminaux, à Pékin le 19 octobre, en marge de la 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale.Le président Vo Van Thuong a déclaré que, rejoignant la tendance mondiale, le Vietnam attachait une grande importance et investissait fortement dans la transformation numérique et la construction d'une économie numérique. Il appelle à la coopération de toutes les parties, du niveau gouvernemental au secteur privé et aux investisseurs nationaux et étrangers, pour développer l'infrastructure numérique, les ressources humaines numériques et une législation adaptée au numérique.Sur la base des bonnes relations Vietnam-Chine, le Vietnam accueille favorablement et espère que Huawei coopérera et continuera à accroître ses investissements, a-t-il poursuivi.Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié ce que Huawei a obtenu lors de son investissement dans le pays, exprimant son espoir que le groupe, qui opère dans plus de 170 pays et régions et se classe au quatrième rang mondial en termes d'investissement en recherche et développement, poursuivra sa coopération avec les autorités et les entreprises du Vietnam à développer les infrastructures numériques, la 5G, le haut débit et surtout les ressources humaines numériques.Pour sa part, Liang Hua a déclaré qu'il espérait qu'avec le soutien et la confiance du gouvernement et des agences vietnamiennes, Huawei contribuerait activement à améliorer la compétitivité numérique du Vietnam.Huawei souhaite contribue davantage au développement de l'économie numérique, de la société numérique et de la transition énergétique au Vietnam, et aide le pays à appliquer les avancées scientifiques et technologiques à l'agriculture et à l'industrie de transformation, a-t-il noté.Il a ajouté que son groupe travaillait avec certaines universités pour former des ressources humaines et qu'il était prêt à coopérer avec le Vietnam dans la formation de ressources humaines numériques.Huawei continuera de contribuer au développement socio-économique du Vietnam et d’augmenter ses investissements pour contribuer à la transformation numérique multisectorielle, diversifiée et équilibrée du pays, a souligné Liang Hua.Le mêle jour, le président Vo Van Thuong a reçu le président et directeur exécutif de ZTE Corporation, Li Zixue.