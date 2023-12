Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu jeudi 14 décembre le vice-président sud-africain Paul Mashatile qui est en visite officielle au Vietnam du 12 au 15 décembre.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) et le vice-président sud-africain Paul Mashatile, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA Le président vietnamien Vo Van Thuong (à droite) et le vice-président sud-africain Paul Mashatile, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Soulignant la signification de la visite au Vietnam du dirigeant sud-africain à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, il a hautement apprécié les réalisations accomplies ces derniers temps par le Congrès national africain (ANC), le gouvernement et le peuple sud-africains.



Le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les résultats de l’entretien pratiques et efficaces entre la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le vice-président Paul Mashatile.



Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat de coopération et de développement avec l’Afrique du Sud, espérant que les deux parties continueront à promouvoir leur coopération et approfondir leurs relations dans tous les domaines dans les temps à venir.



Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies, au sein du Mouvement des non-alignés et dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Appréciant la position importante de porte d’entrée de chaque pays dans leurs régions respectives, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les relations de coopération du Vietnam avec l’Union africaine et de l’Afrique du Sud avec l’ASEAN.



Le vice-président Paul Mashatile a déclaré que les deux pays présentaient de nombreuses similitudes en matière de coopération pour le développement ; a affirmé que le Congrès national africain (ANC), l’État et le gouvernement sud-africains appréciaient et souhaitaient promouvoir la coopération multiforme avec le Vietnam.



Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération dans de nombreux domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, l’éducation et la formation ainsi que la transformation numérique et l’économie verte.

Elles ont également convenu de promouvoir activement les échanges populaires, culturels et touristiques afin de renforcer la compréhension mutuelle et de cultiver les sentimentsentre les peuples des deux pays.

A cette occasion, le président Vo Van Thuong a demandé au vice-président Paul Mashatile à transmettre son invitation au président sud-africain Cyril Ramaphosa à se rendre au Vietnam à un moment opportun. – VNA