Le président Vo Van Thuong et le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 18 décembre, au Palais présidentiel, le président Vo Van Thuong a reçu le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune et une délégation de haut niveau du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), en visite de travail au Vietnam.



Le chef de l’Etat a salué la visite du vice-Premier ministre lao et la délégation du PPRL au Vietnam pour assister à la 10e Conférence théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PPRL organisée par le Conseil théorique central.



Il a estimé que la conférence, portant sur les expériences du Vietnam et du Laos dans le développement culturel et humain dans le processus de développement national à orientation socialiste, serait couronnée de succès, contribuant à l’approfondissement des relations entre les deux Partis, les deux pays.



Le président Vo Van Thuong a en outre constaté que la coopération entre les Conseils théoriques des deux parties était de plus en plus efficace, notamment dans l'organisation de séminaires et le partage d'expériences dans l'élaboration de documents du Parti, ce qui démontrait les relations spéciales entre les deux Partis et les deux pays.



Le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune a remercié le président Vo Van Thuong pour ses bons sentiments envers le Laos et le PPRL. Selon lui, cela illustre l'intérêt du PCV et du président vietnamien personnellement pour la coopération des deux Partis et constitue un grand encouragement pour que la délégation du PPRL accomplisse ses tâches lors de cette Conférence théorique importante et significative.-VNA