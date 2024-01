Hanoi, 7 janvier (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a reçu dimanche 7 janvier à Hanoi le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, en visite au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (à droite) recevant le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

Le chef de l’Etat vietnamien a salué la visite du dirigeant cambodgien au Vietnam et sa participation à la cérémonie célébrant 45e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier 1979 - 2024).Il a hautement apprécié le fait que le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun et le vice-Premier ministre vietnamien Lê Minh Khai avaient prononcé deux discours soulignant la relation profonde, authentique, dynamique et de longue date entre les deux pays lors de cette cérémonie.Le dirigeant cambodgien a transmis les meilleurs vœux du roi Norodom Sihamoni, du président du Parti du peuple cambodgien (PPC) Samdech Techo Hun Sen, du Premier ministre Samdech Hun Manet au secrétaire général Nguyên Phu Trong, au président Vo Van Thuong et aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.Le président Vo Van Thuong a souligné l’importance des relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge et salué le soutien du peuple cambodgien accordé au Vietnam au cours des guerres pour l’indépendance et dans son œuvre d’édification et de développement.Outre leurs liens géographiques et culturels, les peuples des deux pays se sont tenus côte à côte pour lutter contre leurs ennemis communs, surmonter les difficultés et les épreuves et coopérer désormais pour le développement, a-t-il plaidé.Le président a exprimé sa joie que les dirigeants cambodgiens aient tous réservé de bons sentiments au Vietnam et souhaité approfondir les relations d’amitié traditionnelle Vietnam-Cambodge, comme en témoignent les récentes visites au Vietnam du Premier ministre Samdech Hun Manet, le président de l’Assemblée nationale Samdech Khuon Sudary, et de nombreux hauts dirigeants cambodgiens.Il s’est réjoui de l’épanouissement du partenariat bilatéral, notant que le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre les deux pays avait atteint 10 milliards de dollars en 2023, avec des échanges populaires transfrontaliers riches et animés.A l’occasion de la nouvelle année, le chef de l’Etat vietnamien a adressé ses meilleurs vœux aux dirigeants et au peuple cambodgiens, s’est déclaré convaincu que sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni, la direction du PPC ayant à sa tête Samdech Techo Hun Sen, du gouvernement cambodgien dirigé par le Premier ministre Samdech Hun Manet, le Cambodge se développe de plus en plus fortement et renforce sa position et son rôle dans la région et dans le monde. – VNA