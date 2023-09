Le président Vo Van Thuong et le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a reçu le 6 septembre à Hanoï le président de la Chambre des conseillers du Japon , Otsuji Hidehisa, en visite officielle au Vietnam.Le président Vo Van Thuong a déclaré se réjouir des réalisations importantes des relations Vietnam-Japon. Selon lui, la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux pays se sont continuellement améliorées. Dans les domaines de l’économie, du commerce, de la coopération et des investissements, le Japon occupe toujours une position importante pour le Vietnam. Les échanges entre les peuples et la coopération dans l’éducation, les sciences et la culture, ont donné de nombreux bons résultats.Le chef de l’Etat vietnamien a proposé que les deux parties renforcent les contacts et les échanges de délégations de tous niveaux dans tous les domaines.Le Vietnam souhaite promouvoir les échanges entre les parlementaires des deux pays, y compris les échanges entre les jeunes parlementaires, a-t-il déclaré, espérant que les deux parties s’orienteraient vers une vision de coopération plus élevée pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans l’avenir.Pour sa part, le président de la Chambre des conseillers du Japon a apprécié les relations traditionnelles et les liens étroits dans de nombreux domaines entre le Vietnam et le Japon. Il a estimé qu’avec de nombreuses similitudes, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les aspects, y compris la coopération parlementaire, était tout à fait appropriée et nécessaire dans le contexte d'un monde confronté à de nombreux défis mondiaux.Le dirigeant japonais a exprimé l'espoir que cette visite de sa délégation contribuerait efficacement à la promotion des bonnes relations entre le Vietnam et le Japon.-VNA