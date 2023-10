Pékin (VNA) - A l'occasion de sa participation au de 3e Forum de "la Ceinture et la Route" à Pékin (Chine) du 17 au 20 octobre, le président Vo Van Thuong a reçu le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), Jin Liqun.

Le président Vo Van Thuong (droite) et le président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), Jin Liqun. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le président Vo Van Thuong a hautement apprécié l'AIIB pour l'expansion de ses opérations, la réalisation de nombreux acquis importants et le renforcement croissant de son rôle en tant que banque multilatérale de développement, en s'associant à d'autres organisations. Banque (BAD) ... fournissent des fonds de contrepartie pour répondre aux besoins de développement des infrastructures dans la région asiatique, en particulier pour les pays en développement.

Dans les temps à venir, le président Vo Van Thuong a demandé à l'AIIB de coordonner et de soutenir ses membres ayant de grands besoins en capitaux et en technologie, continuer à promouvoir le développement des infrastructures en Asie, en accordant la priorité au processus d’écologisation et à l’amélioration de la capacité de réponse au changement climatique.

Le président a affirmé que les relations de coopération Vietnam-AIIB se développent heureusement. En tant que l'un des membres fondateurs de la BAII, participant dès la phase de négociation à l'élaboration de la Charte des opérations de la Banque, le Vietnam a toujours contribué de manière active et responsable au développement et à l'élaboration du rôle de la Banque régionale et internationale.

Le président Vo Van Thuong a proposé que la BAII déploie plus efficacement ses activités de coopération dans les temps à venir.

Le président de l'AIIB, Jin Liqun, a hautement apprécié la contribution positive du Vietnam à la création de l'AIIB, ainsi que les activités de l'AIIB ces derniers temps, affirmant que le Vietnam a un grand potentiel de développement durable, s'engageant à ce que l'AIIB augmente son soutien aux secteurs public et privé du Vietnam pour accéder aux sources de capitaux de l'AIIB, en particulier dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et des énergies renouvelables. - VNA