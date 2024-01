Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Fukuoka, Hattori Seitaro. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu dans l’après-midi du 22 janvier à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonaise de Fukuoka, Hattori Seitaro, en visite de travail au Vietnam.



Le président Vo Van Thuong a souligné que cette visite du gouverneur Hattori Seitaro au Vietnam était la première visite d'un dirigeant provincial japonais au Vietnam au cours de l’année 2024, laquelle contribuerait au développement des relations entre le Vietnam et le Japon.



Le gouverneur de Fukuoka, Hattori Seitaro, a exprimé son désir de renforcer les activités de coopération et d'échange entre sa préfecture et Hanoï dans de nombreux domaines. Il a indiqué que lors de cette visite, Fukuoka et la capitale vietnamienne discuteraient et mettraient en œuvre de nouveaux programmes de coopération.



Appréciant les bons résultats de la coopération entre Hanoï et Fukuoka, le président Vo Van Thuong a demandé au gouverneur de Fukuoka de favoriser les activités d'échanges entre Vietnamiens et Japonais.



Par ailleurs, selon lui, il est nécessaire que les entreprises japonaises, dont celles de Fukuoka, continuent à augmenter leurs investissements au Vietnam, se coordonnent avec les entreprises vietnamiennes pour développer les investissements et les affaires dans divers domaines, dont la formation de ressources humaines de haute qualité...



Heureux de constater que Fukuoka apporte un soutien actif aux Vietnamiens qui vivent et travaillent sur son sol, le président Vo Van Thuong a émis son espoir que les autorités locales continueraient à leur créer des conditions favorables et accueilleraient un plus grand nombre de travailleurs et étudiants vietnamiens dans les temps à venir.-VNA