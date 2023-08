Le président Vo Van Thuong et la présidente du Sénat belge Stephanie D'Hose. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Belgique et souhaite voir les liens bilatéraux se développer davantage, a déclaré le président Vo Van Thuong en recevant mardi 22 août la présidente du Sénat belge Stephanie D'Hose, actuellement en visite officielle au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong s’est déclaré convaincu que la visite ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de la Belgique, contribuant ainsi à promouvoir le développement des relations bilatérales à l'avenir.

Pour sa part, Mme Stephanie D'Hose a informé son hôte des résultats de son entretien et de ses entrevues avec des dirigeants vietnamiens, et partagé avec franchise ses impressions et son attirance envers le Vietnam et son peuple.

Elle a déclaré qu'après cette visite, de nombreuses délégations belges devraient se rendre au Vietnam dans le but de promouvoir la coopération et l'investissement avec le Vietnam. En outre, une Résolution relative à l'assistance aux victimes de l'agent orange/dioxine devrait être approuvée par la Chambre des Représentants belge, appelant le gouvernement belge à apporter sa part aux efforts visant à fournir davantage d'aide aux victimes ainsi qu'à soutenir le gouvernement vietnamien en la matière, a-t-elle fait savoir.

La présidente du Sénat belge a proposé aux deux parties de faciliter les déplacements des citoyens des deux pays afin de favoriser les échanges entre habitants, la coopération économique et commerciale, et surtout le tourisme.

Le président Vo Van Thuong reçoit la présidente du Sénat belge Stephanie D'Hose. Photo: VNA



Le chef de l'État a souligné l'importance humanitaire de la Résolution de la Chambre des Représentants belge et a invité les parties concernées à travailler avec son pays pour régler les conséquences de l'agent orange/dioxine.

Il a également proposé que les deux pays renforcent l'échange de délégations de haut niveau et promeuvent davantage les programmes et projets de coopération dans l'éducation, l'investissement, le commerce, la réponse au changement climatique, la transformation digitale, l'économie verte, etc.

En outre, les deux pays devraient multiplier les échanges culturels, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et la solidarité. Le président a exprimé le souhait d'une coopération plus étroite sur des questions internationales, et a proposé à la Belgique de soutenir la position et les points de vue de l'ASEAN et du Vietnam sur la question en Mer Orientale, dont la garantie de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, le règlement des différends par la voie pacifique conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA