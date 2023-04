Le président Vo Van Thuong quitte Hanoï pour une visite officielle au Laos . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong, à la tête d’une haute délégation du Vietnam, a quitté lundi matin 10 avril Hanoï pour une visite officielle au Laos, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith.La visite vise à affirmer davantage la politique cohérente de l’État du Vietnam qui attache toujours une grande importance et accorde la plus haute priorité à la promotion des relations d’amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.S'inscrivant dans le contexte où l’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière durable et de s’approfondir, cette visite vise également à renforcer la confiance et l'attachement entre les hauts dirigeants des deux pays ainsi qu’à promouvoir une bonne coopération entre les États et peuples du Vietnam et du Laos.