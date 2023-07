Le président Vo Van Thuong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen, du président italien Sergio Mattarella et du pape François, le président Vo Van Thuong et son épouse effectueront une visite officielle en Autriche, une visite d'État en Italie et une visite au Vatican du 23 au 28 juillet 2023.-VNA