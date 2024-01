Le président Vo Van Thuong préside un banquet de bienvenue en l’honneur du président indonésien Joko Widodo,

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a donné le 12 janvier à Hanoï un banquet de bienvenue en l’honneur du président indonésien Joko Widodo, en visite d'État au Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, Vo Van Thuong a déclaré qu'en près de 70 ans, les relations entre les deux pays ont enregistré de nombreux jalons historiques mémorables, notamment l’établissement d'un partenariat intégral en 2019 et d'un partenariat stratégique en 2013. Surmontant l'imprévisible changements dans la région et dans le monde, les deux pays ont ensemble cultivé une amitié étroite, durable, de plus en plus profonde et efficace.

Avec de bons résultats dans les relations bilatérales, avec une confiance politique et stratégique qui a été mise à l'épreuve au fil du temps, les deux pays sont déterminés à renforcer et à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, tout en continuant à porter les relations entre les deux pays à un nouveau sommet au moment opportun, a-t-il ajouté.

En tant que pays ayant des rôles et des positions géostratégiques importants dans la région, le Vietnam et l'Indonésie contribueront positivement au fort développement de la communauté de l'ASEAN, à la paix, à la stabilité et à la prospérité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a-t-il précisé.



Prenant la parole au banquet, le président indonésien Joko Widodo a une fois de plus remercié le président et la partie vietnamienne pour un accueil respectueux et chaleureux accordé à lui-même et à la délégation indonésienne.

Le président Widodo a souligné qu'après près de 69 ans de l'établissement de relations diplomatiques, les deux pays avaient édifié des relations d'amitié et de respect mutuel, développant constamment leur coopération dans tous les domaines.

Il a exprimé son souhait que les deux pays continuent de promouvoir la coopération afin de rendre les relations entre les deux pays de plus en plus fortes et prospères pour les deux peuples. -VNA