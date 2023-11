Tokyo (VNA) – Le Premier ministre japonais Kishida Fumio et son épouse ont présidé lundi 27 novembre à Tokyo une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président vietnamien Vo Van Thuong et l’épouse de celui-ci avec les rites les plus élevés pour les délégations étrangères en 2023.

Vue de la cérémonie de bienvenue organisée en l'honneur du président vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse, au palais du Premier ministre japonais Kishida Fumio, le 27 novembre. Photo: VNA Vue de la cérémonie de bienvenue organisée en l'honneur du président vietnamien Vo Van Thuong et de son épouse, au palais du Premier ministre japonais Kishida Fumio, le 27 novembre. Photo: VNA

Le chef du gouvernement japonais et son épouse ont accueilli et serré la main du couple présidentiel vietnamien devant l’entrée principale du palais du Premier ministre japonais, avant de l’inviter à gagner la place d’honneur pour le salut aux couleurs nationales sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays.Les deux dirigeants ont inspecté la garde d’honneur et ont ensuite reçu les salutations des fonctionnaires des deux pays présents à la cérémonie de bienvenue, avant d’entamer leurs entretiensLes relations Vietnam-Japon ont connu ces dernières années un fort développement dans tous les domaines, marquées par l’intensification des visites bilatérales, la coopération économique florissante et le renforcement des liens entre leurs localités. EnEn 2023, les deux pays organiseront près de 500 activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, contribuant ainsi au renforcement et à l’approfondissement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples, a fait savoir l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu.Jamais le renforcement de la coopération bilatérale n’a fait l’objet d’un consensus aussi large de la part des États, des gouvernements et des peuples vietnamiens et japonais, s’est félicité le diplomate.L’acmée de la programmation de l’année du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales sont la visite au Vietnam du prince héritier Fumihito d’Akishino et la princesse héritière Kiko et celle au Japon du président Vo Van Thuong et de son épouse, a souligné pour sa par l’ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio.Il a déclaré que le Japon considère le Vietnam comme un partenaire important dans la mise en œuvre de l’objectif de l’"Indo-Pacifique libre et ouvert".Les relations entre les deux pays se resserrent de plus en plus et se développent rapidement. Ce développement ne se produit pas seulement dans les domaines politique et économique, mais aussi dans la compréhension les sentiments partagés entre les deux peuples, nés des liens historiques et culturels à long terme entre deux pays.La visite du président vietnamien est l’occasion de faire entrer les relations entre le Vietnam et le Japon dans une nouvelle étape de développement, de construire et de façonner le cadre des relations bilatérales pour les 50 prochaines années, et pour les ministères et les localités, de renforcer leur coopération multiforme.Avec la dynamique de développement de relations excellentes, avec les aspirations et la détermination de l’État et du peuple des deux pays, le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon est promis à de nouvelles opportunités de développement. – VNA