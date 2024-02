Le président Vo Van Thuong et des responsables de Viettel. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong a appelé le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam - Viettel - à conforter sa position en tant que groupe économique principal du pays et à devenir un modèle pour les entreprises publiques.



Le 1er février à Hanoï, le chef de l’Etat a rendu visite à Viettel à son siège à Hanoï, où il a été informé de plusieurs produits industriels de haute technologie du groupe.



En 2023, le chiffre d'affaires de Viettel a atteint plus de 172.000 milliards de dongs (plus de 7 milliards de dollars), soit une hausse de 5,4%. Le groupe a reversé près de 39.000 milliards de dongs au budget de l'État. Viettel a lancé des investissements sur 10 marchés sur trois continents. Sur sept de ces 10 marchés, il se classe au premier rang en termes de part de marché des télécommunications.

Le président Vo Van Thuong lors de la séance de travail avec les responsables de Viettel. Photo: VNA



Exprimant ses impressions devant les produits ainsi que les résultats du groupe ces derniers temps, le président Vo Van Thuong a affirmé que Viettel était un groupe économique principal du pays, un modèle d'entreprise publique fonctionnant selon les mécanismes du marché, avec des activités économiques créatives et efficaces. Le groupe est devenu la marque de télécommunications la plus valorisée au Vietnam, occupant le premier rang en Asie du Sud-Est et le 9e rang en Asie.



Outre les tâches économiques, le président a exhorté Viettel à se concentrer sur sa contribution aux relations extérieures du pays. Il lui a également demandé de continuer à jouer un rôle de pionnier dans l’édification d'un gouvernement numérique, d'une société numérique et d'une économie numérique, de renforcer la recherche et la production d'équipements de télécommunications. Il a également souligné l'importance du développement d'outils et de solutions pour assurer la cybersécurité, contribuant ainsi au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sécurité sociaux.



Le président Vo Van Thuong est informé de produits de Viettel . Photo: VNA

Le président a proposé que le groupe continue à accroître ses investissements à l'étranger dans le secteur des télécommunications, contribuant ainsi à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple.



Vo Van Thuong a également suggéré au groupe de continuer à former son personnel pour que ce dernier soit capable de maîtriser les sciences et les technologies, contribuant ainsi au développement de Viettel et du pays. -VNA