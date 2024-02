Le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel du Dragon 2024), le président vietnamien Vo Van Thuong a adressé samedi 10 février aux compatriotes, camarades, soldats dans l’ensemble du pays, à la communauté des Vietnamiens à l’étranger ses meilleurs vœux du Têt, aux amis sur les cinq continents ses vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

L’Agence vietnamienne d’information tient à vous présenter les vœux du Têt du président vietnamien Vo Van Thuong

''Chers compatriotes, chers camarades, chers soldats dans l’ensemble du pays!

Le Printemps est de retour dans notre pays et dans chaque famille! En ce moment sacré et émouvant, nous rendons respectueusement hommage à nos ancêtres et aux générations précédentes qui ont édifié notre pays, pour le Printemps de l'indépendance, pour que le peuple puisse avoir une vie prospère et heureuse, pour la position et le prestige du pays aujourd'hui.

Dans l'atmosphère chaleureuse et sacrée de la célébration du Têt traditionnel, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, je tiens à adresser à mes compatriotes, mes camarades et mes soldats dans l’ensemble du pays, à mes compatriotes résidant à l’étranger mes salutations sincères et mes meilleurs vœux du Nouvel An ; aux amis sur les cinq continents mes vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

L'année dernière, grâce à la solidarité et aux efforts de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, notre pays a affirmé sa nouvelle position et sa nouvelle stature d’un Vietnam résilient dans les moments difficiles, poursuivant toujours avec persévérance les bonnes valeurs, pour les intérêts du peuple, enregistrant des réalisations importantes et globales dans tous les domaines avec des marques exceptionnelles ; étant toujours un ami sincère et un partenaire de confiance des pays, étant respecté et hautement apprécié par la communauté internationale.

Le réveillon du Nouvel An est un moment profond pour nous de réfléchir sur le passé et de penser au brillant avenir de chaque personne, de chaque famille et de la nation. Je crois profondément que promouvoir la force de la grande union nationale et les bonnes valeurs de la culture et des Vietnamiens, prendre en haute considération la dignité, l'intelligence, promouvoir la créativité de chaque individu, libérer les potentiels, les ressources, créeront une grande force interne permettant à notre nation à s’avancer et à réaliser des réalisations encore plus importantes.

Le Printemps ouvre la voie à de nombreux rêves, aspirations et aux débuts des bonnes choses. Dans l'harmonie et la convergence du Printemps du ciel, de la terre et du cœur humain, recevons ensemble de nouvelles sources d'énergie, donnons-nous mutuellement des meilleurs vœux sincères et bons, et souhaitons à la nation la longévité, souhaitons pour que le pays devienne de plus en plus riche, beau, civilisé et pour que la vie des gens devienne de plus en plus prospère et heureuse !

Je souhaite à mes compatriotes, à mes camarades, à chaque famille et à chacun des Vietnamiens une nouvelle année pleine de santé, de paix, de bonheur et de réussite.

Nouveau printemps, nouveau esprit, nouvelle détermination, nouvelle réussite!

Je tiens adresser mes salutations cordiales!"

-VNA