Le président Vo Van Thuong prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA



San Francisco (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a assisté le 15 novembre à une table ronde d'entreprises et localités entre le Vietnam et les États-Unis.



Dans son discours, le président Vo Van Thuong a rappelé l'établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis en septembre dernier, qui comprend une diversité de domaines de coopération tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la formation, les sciences et les technologies, ainsi que la coopération décentralisée.



Il a souligné la volonté du Vietnam d'accueillir les investisseurs américains dans des domaines d'intérêt du pays tels que la haute technologie, la production de puces, de semi-conducteurs, l'économie verte, l'économie numérique et les paiements sans numéraire. Le Vietnam s'efforce au maximum de moderniser et d'améliorer son cadre institutionnel afin de créer un climat d'investissement favorable aux entreprises américaines, a-t-il déclaré.



Ramin Toloui, secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires économiques et commerciales, a déclaré que le partenariat stratégique intégral récemment établi entre les deux pays constituait une base du développement de la coopération dans le secteur des semi-conducteurs. Selon lui, les avantages du Vietnam et la coopération de la part des États-Unis contribueront à développer les compétences de la main-d'œuvre des deux pays ainsi qu'à exploiter pleinement le potentiel des deux nations.

Le président Vo Van Thuong assiste à la cérémonie de remise d'accords de coopération entre des ministères, organes et localités des deux pays dans divers domaines. Photo: VNA



Lors de l'événement, le président Vo Van Thuong et des officiels américains ont assisté à la cérémonie de remise d’accords de coopération entre des ministères, organes et localités des deux pays dans divers domaines tels que l'éducation et la formation; la réduction des émissions de gaz à effet de serre; le développement des parcs industriels; le développement urbain et de l'écotourisme ; la consommation de produits agricoles; l'incubation des ressources humaines au service de la conception de circuits intégrés; les infrastructures portuaires; l'intelligence artificielle; le développement des énergies renouvelables, etc. -VNA