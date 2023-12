Quang Ngai, 24 décembre (VNA) - Le président Vo Van Thuong a assisté le 24 décembre à la cérémonie d'annonce du Plan d’aménagement de la province côtière centrale de Quang Ngai pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050 à la localité.



Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha remet aux autorités de la province de Quang Ngai la décision du Premier ministre approuvant le plan d’aménagement de Quang Ngai pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Photo : VNA

S'adressant à l'événement, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné que Quang Ngai, située dans la région économique clé du centre, bénéficie d'un emplacement stratégique important et d'un système de transport harmonieux reliant les Hauts plateaux du Centre et les localités du sud du Laos.Avec près de 130 km de côtes, Quang Ngai possède un grand potentiel de développement économique marin, a-t-il déclaré, ajoutant que la localité est également le centre de la culture Sa Huynh, l'une des trois anciennes cultures du Vietnam datant d'il y a 2.500 à 3.000 ans.Le plan d’aménagement devrait contribuer à créer un nouvel élan permettant à Quang Ngai de promouvoir davantage le développement au cours de la nouvelle période, a déclaré le vice-Premier ministre Ha.Cependant, il a également souligné la nécessité pour la localité de remédier aux goulots d'étranglement et aux défis tels que la croissance économique dépendante de secteurs économiques à forte intensité de ressources, la pénurie de ressources humaines de haute qualité et l'impact du changement climatique.Il a demandé à la localité de développer des zones urbaines durables dans le sens d'un urbain vert, de choisir progressivement un modèle de développement économique approprié et de former un écosystème urbain de services économiques, industriels et de services.Il convient également d'accorder une attention particulière au développement de zones rurales modernes et au développement économique agricole dans le sens d'une production marchande et de haute technologie ; et développer des services touristiques basés sur les avantages des valeurs culturelles et patrimoniales uniques, de la mer et des îles et de la diversité des écosystèmes naturels.