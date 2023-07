Le président vietnamien Vo Van Thuong et la présidente du Conseil fédéral d’Autriche, Claudia Arpa. Photo: VNA



Vienne (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Autriche, le président vietnamien Vo Van Thuong a rencontré le 24 juillet à Vienne la présidente du Conseil fédéral d’Autriche, Claudia Arpa.



Lors de la rencontre, Claudia Arpa a souligné que la visite officielle du président vietnamien en Autriche ouvrirait un nouveau chapitre dans l'amitié traditionnelle et la bonne coopération multiforme entre les deux pays. Elle a exprimé son impression par les réalisations économiques du Vietnam, affirmant son soutien au renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans la réponse au changement climatique, les énergies renouvelables et la formation professionnelle.



De son côté, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement des relations avec l'Autriche, un partenaire important et fiable du Vietnam en Europe. Afin de renforcer la coopération interparlementaire entre les deux pays, il a suggéré de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux pour accroître la confiance politique, faciliter la coopération bilatérale et se coordonner étroitement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.



Le Vietnam est prêt à servir de pont pour promouvoir la coopération entre le Parlement autrichien et l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, a affirmé le président Vo Van Thuong.



Les deux dirigeants se sont félicités de la coopération de plus en plus étroite entre le Parlement autrichien et l'Assemblée nationale du Vietnam ces dernières années.



La présidente du Conseil fédéral d’Autriche a hautement apprécié le rôle actif et responsable du Vietnam dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, souhaitant voir le Vietnam jouer un rôle de passerelle pour promouvoir les relations entre le Parlement autrichien et l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.



Les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les organisations internationales pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



La présidente de la Chambre haute d’Autriche a confirmé qu'elle enverrait une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui serait organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam en septembre prochain. -VNA