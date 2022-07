Genève (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung The Long, a présenté le 28 juin ses lettres de créance au président de la Confédération suisse, Ignazio Cassis.

En recevant le diplomate vietnamien, le président suisse s'est déclaré satisfait du développement des relations entre le Vietnam et la Suisse ces 50 dernières années.

Sur la base de l'amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux pays, Ignazio Cassis a déclaré espérer que les deux parties continueraient de renforcer leur coopération en tous domaines, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Pour sa part, l'ambassadeur Phung The Long a affirmé que le Vietnam se souvenait toujours des aides précieuses du gouvernement et du peuple suisses pour sa lutte d’hier pour l'indépendance nationale ainsi que dans le processus de développement national d'aujourd'hui.

Il a promis de faire tout son possible pour approfondir les relations traditionnelles et la coopération efficace entre le Vietnam et la Suisse.