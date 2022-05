Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu et son homologue indien Saurabh Kumar ont coprésidé à Hanoi la 12e consultation politique et le 9e dialogue stratégique Vietnam - Inde.

La 15e Assemblée nationale a inauguré sa 3e session le 23 mai à Hanoi, appelée à examiner et à voter cinq projets de loi et trois projets de résolution et à se prononcer sur six autres projets de loi.