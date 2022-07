À l’occasion du 74e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet), le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et offert des cadeaux aux invalides de guerre et aux soldats blessés au Centre de soin des blessés de guerre de Thuân Thành, dans la province de Bac Ninh (Nord). Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - À l’occasion du 74e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet), le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et offert des cadeaux aux invalides de guerre et aux soldats blessés au Centre de soin des blessés de guerre de Thuân Thành, dans la province de Bac Ninh (Nord).

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses salutations aux soldats blessés et malades dans tout le pays, notamment les soldats blessés et malades à ce Centre. Le chef de l'État a souligné que le Parti et l'État prêtaient toujours attention et prenaient soin des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, et ce qui illustre la noble morale de notre peuple « quand on boit l'eau, on pense à sa source ».

Il a apprécié des efforts des invalides de guerre pour surmonter leur(s) maladie(s) et du personnel du Centre qui a accompli sa mission dans le soin et le traitement des blessés de guerre.

Fondé depuis 1965, le Centre de soin des invalides de guerre de Thuân Thành a accueille des mutilés de guerre les plus graves (de 81% à 100% d'invalidité) et recense le nombre de mutilés de guerre le plus élevé. En près de 60 ans de fonctionnement, cet établissement a soigné plus d’un millier de soldats gravement blessés et malades.

Actuellement, ils sont une centaine originaire de 23 villes et provinces, qui ont participé à la résistance contre la colonisation française, la guerre d’agression américaine et les guerres de défense des frontières du Nord et du Sud-Ouest.

Auparavant, dans l'après-midi du même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite à la mère vietnamienne héroïne Nguyen Thi Ngan, âgée de 102 ans, au quartier de Vu Ninh, ville de Bac Ninh.

Pour l’heure, dans tout le pays, il y a plus de 9,2 millions de personnes ayant des services méritoires dont 120.000 personnes à Bac Ninh qui bénéficient des politiques sociales.-VNA