Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et Yoon Dae Hee, président du Fonds de garantie de crédit de République de Corée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 14 avril Yoon Dae Hee, président du Fonds de garantie de crédit de République de Corée.

La République de Corée conserve la première position en termes d'investissement direct étranger au Vietnam. Le commerce bilatéral devrait atteindre 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030. Pour atteindre ces objectifs, le président Nguyen Xuan Phuc a estimé que les entreprises sud-coréennes jouaient un rôle important. Le succès des entreprises sud-coréennes au Vietnam est un canal publicitaire le plus fiable sur l'environnement de l’investissements au Vietnam.

Il a demandé au Fonds sud-coréen d'étudier le potentiel économique et les opportunités d'investissement dans les trois provinces du Bac Ninh, Bac Giang et Quang Ninh où plus de 600 entreprises sud-coréennes ont investi. Le président a hautement apprécié l'ouverture par le Fonds d'un bureau de représentation à Hanoï pour aider les entreprises sud-coréennes opérationnelles au Vietnam, dont les petites et moyennes entreprises ; promouvoir la coopération avec les autorités vietnamiennes dans le domaine des finances et du crédit.

Le président du Fonds sud-coréen, Yoon Dae Hee, a souligné que le Fonds était le plus grand fonds de garantie de crédit pour les entreprises. Il s'agit d'une condition favorable pour que le Fonds aide à fournir des garanties financières aux petites et moyennes entreprises au Vietnam ainsi qu'aux entreprises sud-coréennes investissant au Vietnam.

Le chef de l’Etat vietnamien a proposé le Fonds d’aider les entreprises et les organisations économiques au Vietnam à se développer et à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ; de créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes investissent dans des domaines que le Vietnam souhaite promouvoir tels que technologies de l'information, haute technologie, ville intelligente, énergie renouvelable, infrastructures de transport et industrie auxiliaire.

Il a affirmé que le Vietnam s’intéressait non seulement à de grandes entreprises mais aussi aux petites et moyennes entreprises car il s'agissait d'entreprises créant l’industrie de soutien, des sources d'innovation de haute technologie, conformément à l'orientation de développement du Vietnam. - VNA