Quang Ngai, 16 février (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et remism le 16 février, des cadeaux aux salariés de la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son dans la province centrale de Quang Ngai.

Le président Nguyên Xuân Phuc rend visite aux salariés de la société pétrochimique Binh Son. Photo : VNA

La Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (Binh Son Refining and Petrochemical JSC - BSR), est unité membre du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), qui exploite la raffinerie de pétrole de Dung Quat. C'est aussi un centre de formation des ressources humaines pour l'industrie vietnamienne du raffinage et de la pétrochimie.L’usine de raffinerie de pétrole Dung Quat, qui a un investissement total de plus de 3 milliards de dollars, a une capacité de traitement de 6,5 millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Il joue un rôle important pour assurer la sécurité énergétique au Vietnam, contribuant à promouvoir l'industrialisation et la modernisation nationales.Après 12 ans de fonctionnement, l'usine a produit 76 millions de tonnes de pétrole.L'année dernière, malgré les impacts du COVID-19, la BSR a connu une croissance record avec des revenus supérieurs à 44 % et a mis en œuvre des programmes du bien-être social d'une valeur de plus de 35 milliards de dongs.Saluant les efforts et les réalisations de la BRS au fil des ans, en particulier en 2021, le président Nguyen Xuan Phuc a demandé à PetroVietnam et au ministère de l'Industrie et du Commerce de faire les démarches nécessaires pour récompenser la BRS comme elle le mérite.Il a exprimé son espoir que les responsables et les travailleurs de la BRS continueront à promouvoir leur tradition de solidarité et leurs réalisations.Il a également demandé aux autorités de la province de Quang Ngai de donner des conditions optimales aux travailleurs de la BRS pour s'installer, et a demandé à PetroVietnam de donner la priorité à la fourniture de sources matérielles aux raffineries de pétrole dans le sens de réduire l'exploitation du pétrole brut et d'assurer la sécurité énergétique nationale. .A cette occasion, le président a également remis des cadeaux aux travailleurs du complexe sidérurgique Hoa Phat Dung Quat dans la zone économique Dung Quat à Quang Ngai.Avec un investissement total de 52 000 milliards de dongs, le complexe a une capacité de production de 4 millions de tonnes d'acier chaque année.En 2011, Hoa Phat Dung Quat a produit 5,45 millions de tonnes de produits, dont 1,62 million de tonnes ont été exportées, pour un chiffre d'affaires de 90.000 milliards de dongs. Il a versé 7.000 milliards de dongs au budget de l'État au cours de l'année.S'exprimant lors d'une réunion avec les rsponsables et le personnel de Hoa Phat Dung Quat, il a salué l'efficacité de la première phase du projet et a exprimé son espoir que les deuxième et troisième phases seront bientôt mises en œuvre.Il a rappelé que le projet devait assurer la plus grande sécurité à l'environnement, demandant aux dirigeants de l'entreprise de prêter plus d'attention aux conditions de vie des travailleurs.Toujours le 16 février, dans le cadre de sa visite de travail dans les localités centrales, le président Nguyen Xuan Phuc a offert de l'encens au Premier ministre Pham Van Dong au monument commémorant le défunt dirigeant de Quang Ngai.Le président Nguyen Xuan Phuc a également rendu visite à Pham Thanh Bien, ancien secrétaire du comité du parti de Quang Ngai, et à la mère héroïque vietnamienne Duong Thi Hon dans la ville de Quang Ngai.- VNA