Hanoi (VNA) – Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse ont quitté mardi soir 30 janvier Hanoi, achevant avec succès leur visite d’État au Vietnam à l’invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.

Le président Vo Van Thuong (à droite) et son épouse font leur adieu au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et à l’épouse de celui-ci, à Hanoi, le 30 janvier. Photo : VNA

Il s’agissait de la première visite au Vietnam du président philippin Ferdinand Marcos Jr. depuis sa prise de fonction.

Dans le cadre de la visite, le président philippin et son épouse sont allés déposer une gerbe de fleurs et rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, déposer une gerbe de fleurs au Mémorial des héros morts pour la Patrie dans la rue de Bac Son.

Le président Marcos Jr. a assisté à la cérémonie d’accueil officielle organisée en son honneur et s’est entretenu avec le président Vo Van Thuong. Les deux présidents ont supervisé l’échange de documents de coopération et assisté à un banquet. Le président Marcos Jr. a des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont hautement apprécié le développement fort et substantiel du partenariat stratégique entre les deux pays, convenu de renforcer et d’approfondir de plus en plus leur partenariat dans la perspective du 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2025 et du 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2026.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, les relations amicales et la coopération intégrale entre les deux pays par le maintien des visites et contacts de haut niveau et à tous les niveaux.

Elles se sont engagées à promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale existants et à mettre en œuvre efficacement les documents signés entre les deux pays pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

Les dirigeants des deux pays ont soutenu l’approfondissement des relations économiques et encouragé la mise en œuvre des initiatives de coopération conjointes entre le Vietnam et les Philippines.

Ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté maritime, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.

A cette occasion, les deux parties ont publié un communiqué de presse conjoint entre le Vietnam et les Philippines.

Également dans le cadre de la visite, les présidents Vo Van Thuong et Marcos Jr. ont visité la cité impériale de Thang Long. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président philippin Marcos Jr. ont eu une rencontre avec les entreprises des deux pays.

Les épouses des deux présidents vietnamien et philippin ont visité le marché aux fleurs du Têt, dans le vieux quartier de Hanoi.

La visite du président Marcos Jr. a affirmé le solide partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines, contribuant au renforcement de la confiance politique, créant une dynamique pour promouvoir la coopération entre les deux pays et contribuant au renforcement de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN. - VNA