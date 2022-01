Hai Phong, 25 janvier (VNA) - Le 25 janvier, le président Nguyen Xuan Phuc a offert de l'encens à la mémoire des dirigeants décédés du Parti et de l'État à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et du Nouvel An lunaire.

Rendant hommage à Nguyen Duc Canh à l'occasion de son 114e anniversaire de naissance dans une maison commémorative qui lui est dédiée dans la ville de Hai Phong (Nord), le président a salué la grande contribution du défunt dirigeant, qui a été un chef de file pionnier du mouvement ouvrier vietnamien et l'un des fondateurs du Parti communiste du Vietnam (PCV), au Parti et aux mouvements ouvriers et syndicaux vietnamiens.

Le président Nguyen Xuan Phuc offre de l'encens à la mémoire du général Vo Nguyen Giap, commandant en chef et premier général de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA

Le chef de l'État a également rendu hommage au général Vo Nguyen Giap, commandant en chef et premier général de l'Armée populaire du Vietnam (APV). Rappelant les grandes contributions du général au développement de la stratégie de guerre populaire et de la doctrine militaire vietnamienne à l'époque de Ho Chi Minh, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le général Vo Nguyen Giap est le frère aîné de l'APV héroïque qui a éduqué et nourri la qualité des "soldats de l'oncle Ho" pour les officiers et soldats de l'APV.

Le président a offert de l'encens en commémoration de Nguyen Huu Tho, président du Front de libération nationale du Sud-Vietnam de 1962 jusqu'à la réunification nationale, premier vice-président du Vietnam après la réunification, président par intérim d'avril 1980 à juillet 1981, président de l'Assemblée nationale et vice-président du Conseil d'État de 1981 à 1987. Le président Nguyen Xuan Phuc a décrit le défunt dirigeant comme un symbole de grande unité nationale qui a consacré toute sa vie à l'indépendance nationale et à la réunification.

Le chef de l'État a également offert de l'encens à la mémoire du général Tran Dai Quang, qui a été président et président du Conseil de défense et de sécurité nationales de 2016 à 2018.- VNA