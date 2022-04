Phu Tho (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc, en compagnie de délégués des ressorts central et local, est allé samedi après-midi, 9 avril, offrir de l'encens et des fleurs aux temples dédiés à Âu Co, mère de la nation et à Lac Long Quân, père de la nation pour exprimer leur reconnaissance envers les ancêtres légendaires et prier pour la prospérité et la paix pour le pays.

Le président Nguyen Xuan Phuc est allé samedi après-midi, 9 avril, offrir de l'encens et des fleurs aux temples dédiés à Âu Co, mère de la nation et à Lac Long Quân, père de la nation . Photo : VNA

Selon la légende, Lac Long Quân (un dragon) se maria avec Âu Co (une fée) et ils mirent au monde une boîte de 100 œufs d’où sortirent, 9 mois et 10 jours après, 100 enfants. Cependant, persuadés que leur amour ne fut pas terrestre, en raison de leurs origines différentes, ils se séparèrent. Lac Long Quân retourna vers la mer avec 50 de ses fils. Âu Co, rejoignit les montagnes, accompagnée des 50 autres fils. Âu Co et sa progéniture pratiquèrent la riziculture, la sériciculture, le tissage jusqu'à ce que la fée retourna au ciel le 25ème jour du 12ème mois lunaire.

Chaque année, le 6e jour du 3e mois lunaire, la province de Phu Tho organise l’anniversaire de la mort du père de la Nation Lac Long Quân et offre de l’encens à la Mère Âu Co. C’est pour rappeler aux Vietnamiens qu’ils descendent tous de ce couple légendaire qui a mis au monde un sac de cent œufs, desquels sortirent 100 enfants. Cette légende explique l’attachement et la fraternité des Vietnamiens qui sont appelés à être unis.

C'est la légende de la fée et du dragon qui explique l’origine du peuple vietnamien.

Ces cérémonies dédiées à Lac Long Quân et Âu Co précèdent la fête des rois Hungs (le 10e jour du 3e mois lunaire), fondateurs du premier Etat vietnamien.

Dimanche matin, 10 avril, le président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, présidera l'anniversaire de la mort des rois Hùng Vuong - la fête du temple des rois fondateurs Hùng Vuong 2022 pour rendre hommage aux mérites des rois Hung qui ont construit le pays au palais Kinh Thien au sommet de la montagne Nghia Linh . - VNA