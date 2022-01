Le président Nguyen Xuan Phuc (3e à partir de la gauche) remet une photo du Président Ho Chi Minh à l’Hôpital de Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le président Nguyen Xuan Phuc est allé rendre visite et offrir des cadeaux aux médecins et infirmières de deux hôpitaux de Da Nang (Centre).



Le chef de l’Etat a rendu visite à l’Hôpital de Da Nang et l’Hôpital C de Da Nang. Ce sont des hôpitaux avec de nombreuses réalisations en matière d’examen et de traitement médicaux pour les habitants de Da Nang, mais aussi de nombreuses provinces du Centre septentrional et des Hauts Plateaux du Centre. Ils travaillent également bien dans l’accueil et le traitement de patients de COVID-19.



En effet, l'Hôpital de Da Nang a une capacité d’accueil de 2.000 lits et un effectif de 2.200 personnes. Durant la pandémie de COVID-19, il a accueilli et traité 10.000 patients atteints de COVID-19, mais seulement deux décès. De son côté, l'Hôpital C de Da Nang est un hôpital de niveau I relevant du ministère de la Santé. Il a une capacité de 631 lits, avec un effectif de plus de 700 personnes. Il a envoyé à plusieurs fois des agents de santé pour soutenir la lutte contre le COVID-19 à Bac Giang, Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong.



Appréciant les réalisations de ces hôpitaux, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que les hôpitaux et le secteur de la santé de Da Nang développent leurs acquis. Il a demandé aux autorités de Da Nang d’aider les hôpitaux locaux à moderniser leurs infrastructures, à développer leurs capacités et à améliorer leur professionnalisme.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d'inauguration d’un monument des Morts pour la Patrie dans le village de Huong Que Nam, qui commémore près de 100 martyrs des guerres de résistance pour l'indépendance et la liberté du pays. Il a en outre rendu visite et offert des cadeaux à des personnes méritantes... -VNA