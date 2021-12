Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc et le roi du Cambodge Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni ont exprimé leur joie devant le nouveau développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l'investissement, du commerce, de l'économie, des liaisons de transport, de l'éducation et de la formation, etc, malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19.

Le président Nguyen Xuan Phuc, en visite d’Etat au Cambodge, a eu une entrevue le 21 décembre à Phnom Penh avec le roi cambodgien Norodom Sihamoni.

Le roi cambodgien a tenu en haute estime la signification historique de la visite d'État du président Nguyen Xuan Phuc au Cambodge en sa nouvelle fonction et a exprimé sa conviction que la visite apporterait une contribution importante au renforcement de "bon voisinage, amitié traditionnelle et coopération intégrale, durable et à long terme" entre les deux pays.

Le roi a exprimé sa profonde gratitude à l'État et au peuple vietnamiens pour avoir aidé le peuple cambodgien à échapper au régime génocidaire d’hier ainsi que pour avoir toujours soutenu le Cambodge dans l’édification nationale d’aujourd’hui.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que l'État et le peuple vietnamiens respectaient, appréciaient et se souvenaient toujours des bons sentiments, du soutien et de l'aide précieux accordés par le feu roi Norodom Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni, les dirigeants et le peuple cambodgiens au peuple vietnamien.

Les deux dirigeants ont également hautement apprécié la coopération étroite et l'assistance mutuelle opportune entre les deux pays pour répondre à la pandémie de COVID-19. Ils ont affirmé qu'ils continueraient à accorder la plus haute priorité et à faire de leur mieux pour cultiver des relations Vietnam-Cambodge.

Ils ont également exprimé leur joie devant le fait qu'en 2022, - "L'année de l'amitié entre le Vietnam – Cambodge et Cambodge - Vietnam", les deux parties organiseraient des activités significatives pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Nguyen Xuan Phuc a transmis au roi les salutations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et des hauts dirigeants vietnamiens, et a respectueusement invité le roi Norodom Sihamoni à effectuer une visite au Vietnam à un moment approprié. L’invitation a été acceptée.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc et une délégation du Vietnam l’accompagnant ont rendu visite à la reine mère de Norodom Sihamoni.

Dans la soirée du même jour, le roi Norodom Sihamoni a donné un banquet solennel au président Nguyen Xuan Phuc et à la délégation vietnamienne. -VNA