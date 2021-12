Moscou, 3 décembre (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 2 décembre les dirigeants des géants économiques russes ayant des liens commerciaux au Vietnam, comme le Fonds russe d'investissement direct, Gazprom, Novatek, Sistema et Miratorg.

Photo : VNA

Lors des rencontres, le président vietnamien a salué la force des entreprises et des investisseurs russes. Il a déclaré que le Vietnam, avec l'un des taux de croissance économique les plus élevés et la plus grande quantité d'investissements étrangers attirés dans la région, a toujours créé des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, dont ceux de Russie.

Il a souhaité que les entreprises russes élargissent leurs investissements et leur coopération avec le Vietnam afin d'exploiter le potentiel et la force des deux pays et de répondre à leurs besoins, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique bilatéral.

Le directeur exécutif du Fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev (gauche) et le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le directeur exécutif du Fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev, le président Nguyên Xuân Phuc a apprécié la contribution du fonds à la recherche et à la production réussies de Spoutnik V et Sputnik Light, les premiers vaccins anti-COVID-19 au monde.

Il s'est félicité de la coopération entre le fonds et les partenaires vietnamiens dans le transfert de technologie de production pour le vaccin et le médicament anti-COVID-19, et a demandé au Fonds d'aider le Vietnam à accéder au vaccin et au médicament de traitement de la Russie.

Recevant le président du groupe Sistema, Vladimir Yevtushenkov, le président vietnamien a demandé au groupe de travailler avec le Vietnam dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie, domaines dans lesquels les deux pays ont un potentiel.

Le président du groupe Novatek, Leonid Mikhel, et Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec la vice-présidente du comité de gestion de Gazprom Elena Burmistrova, et le président du groupe Novatek, Leonid Mikhelson, le président vietnamien a affirmé que le pétrole, le gaz et l'énergie font partie des piliers du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Il s'est engagé à créer des conditions favorables pour que Gazprom et Novatek élargissent ses investissements au Vietnam à de nouveaux domaines répondant au potentiel et aux besoins des deux parties, tels que l'énergie alimentée au gaz et le carburant pour le transport.

Lors de la rencontre avec le président de Miratorg, Victor Linnik, le chef de l'État vietnamien a salué la coopération agricole entre le Vietnam et la Russie et la proposition du groupe sur l'élargissement du partenariat bilatéral dans l'agriculture.

Les dirigeants des entreprises russes ont souligné le potentiel du marché vietnamien pour l'investissement et la coopération. Ils ont affirmé que leurs entreprises continueraient à s'associer à des partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre des projets et des accords signés tout en envisageant la perspective d'étendre leurs opérations au Vietnam.- VNA