Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'ambassade et les autres agences représentatives du Vietnam en Russie doivent remplir efficacement les tâches assignées par le Parti et l'État, afin de promouvoir les relations entre les deux pays, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie, de la défense - sécurité, des sciences et technologies, a souligné le président Nguyen Xuan Phuc.

Lors d'une rencontre mardi soir 30 novembre (heure locale) avec le personnel de l'ambassade du Vietnam à Moscou, le chef de l'Etat vietnamien a rendu compte de l'entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine, lors de sa visite officielle en Russie du 29 novembre au 2 décembre.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont discuté de 20 questions de coopération entre les deux pays. Ils ont également convenu de publier une Déclaration commune sur la Vision du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie jusqu'en 2030, a-t-il noté.

A cette occasion, il a exhorté l'ambassade à mettre en œuvre efficacement la Conclusion n°12-KL/TW du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur le travail de protection des citoyens à l'étranger dans la nouvelle situation, afin qu’ils puissent participer de plus en plus à des activités contribuant à l'édification de la Patrie.-VNA