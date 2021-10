Le président Nguyen Xuan Phuc et l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 26 octobre l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, appréciant ses nombreuses activités importantes visant à promouvoir la coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur Tredene Dobson a exprimé son respect et son souhait de renforcer l’échange entre la culture vietnamienne et la culture maorie de Nouvelle-Zélande.

Rappelant les événements de juillet 2020 alors que les Premiers ministres vietnamien Nguyen Xuan Phuc et néo-zélandaise Jacinda Ardern ont annoncé le rehaussement des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande à un niveau du Partenariat stratégique, marquant les 45 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle avait fait des efforts pour promouvoir les relations bilatérales à la mesure du potentiel de coopération.



A cette occasion, le président vietnamien a tenu à remercier la Nouvelle-Zélande pour son soutien au Vietnam avec 30.000 doses de vaccin anti-COVID-19.



Soulignant que la Nouvelle-Zélande était l'un des partenaires économiques importants du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'ambassadeur de se coordonner pour promouvoir les échanges de délégations de haut niveau ; signer le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique cette année ; faciliter les voyages, les échanges commerciaux et les investissements dans les industries, les infrastructures, les énergies renouvelables et les technologies propres, l'agriculture…

Le président Nguyen Xuan Phuc a suggéré aux deux parties de promouvoir les liens entre les écoles et les universités, la coopération en matière de formation professionnelle ; de rétablir la coopération touristique ; promouvoir les échanges entre les deux peuples. Le président a affirmé que le Vietnam créait toujours des conditions favorables pour que les entreprises néo-zélandaises investissent au Vietnam.

Le président souhaite que les deux pays visent un chiffre d'affaires commercial de 2 milliards de dollars d'ici 2024.

A cette occasion, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé une invitation au Premier ministre de la Nouvelle-Zélande à se rendre au Vietnam en temps opportun. - VNA