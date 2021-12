Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur de Mongolie Jigjee Sereejav. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Jeudi après-midi, le président Nguyen Xuan Phuc a reçu séparément les ambassadeurs de Mongolie, du Nigeria, du Timor-Leste, d'Algérie, venus lui présenter leurs lettres de créance.

En recevant l'ambassadeur de Mongolie, Jigjee Sereejav, le chef du gouvernement a proposé aux deux pays d'accélérer la signature d'un protocole d'accord sur la coopération économique et commerciale, d'ouvrir bientôt des vols directs, contribuant à renforcer leurs relations économiques, commerciales et touristiques.

Nguyen Xuan Phuc a également demandé à la Mongolie de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam dans la résolution pacifique des différends en Mer Orientale.

L'ambassadeur de Mongolie a promis de faire tout son possible pour renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment dans l'économie, et promouvoir les échanges entre les peuples.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur du Nigeria, Hassan Adamu Mamaniu. Photo: VNA

En recevant l'ambassadeur du Nigeria, Hassan Adamu Mamaniu, le président vietnamien a espéré que les deux pays coopéreraient étroitement pour renforcer les relations bilatérales et porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars par an.

Pour sa part, l'ambassadeur Hassan Adamu Mamaniu a affirmé faire des efforts pour intensifier la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadrice du Timor-Leste Olandina Isabel Caeiro Alves, le chef du gouvernement a affirmé le souhait du Vietnam d'intensifier la coopération avec le Timor-Leste dans la reprise durable après la pandémie.

Les deux parties devraient bientôt mettre en œuvre le mécanisme de coopération du Comité mixte sur la coopération bilatérale; collaborer dans la célébration du 20e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2022, a indiqué Nguyen Xuan Phuc.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadrice du Timor-Leste Olandina Isabel Caeiro Alves. Photo: VNA

L'ambassadrice du Timor-Leste a exprimé son souhait de recevoir le soutien des autorités vietnamiennes durant son mandat et promis de faire tout son possible pour contribuer à la coopération des deux pays.

En recevant l'ambassadeur d'Algérie, Abdelhamid Boubazine, le président a affirmé que le Vietnam considère toujours l'Algérie comme le partenaire prioritaire du Vietnam en Afrique. Selon lui, les deux parties doivent se coordonner étroitement pour approfondir les relations bilatérales et les rendre plus substantielles et plus efficaces.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur d'Algérie, Abdelhamid Boubazine. Photo: VNA

Nguyen Xuan Phuc a demandé à l'ambassadeur de mettre en œuvre les mécanismes de coopération existants tels que le Comité intergouvernemental, la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères ; de continuer de s'entraider au sein des forums multilatéraux, notamment au sein du Mouvement des non-alignés et de l'ONU.

Il a souhaité que le gouvernement algérien continue de créer des conditions favorables aux projets d'investissement du Vietnam dans ce pays. Il a suggéré à l'Algérie d'ouvrir ses portes pour recevoir des travailleurs vietnamiens.

Selon Abdelhamid Boubazine, le comité mixte entre les deux pays se réunira pour renforcer la base juridique de la coopération bilatérale. L'ambassade d'Algerie organisera la Semaine culturelle d'Algérie au Vietnam et de nombreuses activités pour renforcer la compréhension entre les deux peuples. -VNA